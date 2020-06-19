2020-06-19T09:02:12+03:00
Недвижимость

В Пензе завершен ремонт 13 объектов в рамках нацпроекта БКАД

В четверг, 18 июня глава администрации города Андрей Лузгин провел объезд отремонтированных участков улично-дорожной сети
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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О ходе ремонта градоначальнику доложил директор Департамента ЖКХ города Максим Иванкин. Весь комплекс работ выполнен на улицах Ставского, Угловой, Тульской, Гагарина (участке от улицы Строителей до улицы Островной), Володарского, Ленинградской, Тельмана и других. Завершен ремонт участка дороги от улицы Перспективной до Лебедевки, проезда под путепроводом по пр. Строителей, тротуара на улице Лядова.

На других объектах ремонта работы продолжаются. В частности, идет устройство асфальтобетонного слоя на улице Брестской, на улице Окружной, Луначарского - фрезерование, приведение люков колодцев в нормативное состояние.

На улице Суворова за счет средств городского бюджета в настоящий момент идет мощение тротуара на отрезке от улицы Плеханова до улицы Кулакова. Бригады работают сразу на нескольких участках.

В ходе осмотра отремонтированных участков дорог и тротуаров градоначальник сделал ряд замечаний по поводу обустройства примыканий и заездов, дал поручения коммунальным службам в части благоустройства территорий микрорайонов - вывозу порубочных остатков, опиловке деревьев, очистке прилотковой части дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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