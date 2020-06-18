2020-06-18T17:38:54+03:00
Происшествия

По факту падения крюка крана на рабочего в Пензенской области возбуждено уголовное дело

Несчастный случай произошел еще в мае
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
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Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти работника на производстве.

По данным следствия, утром 13 мая на стройплощадке в Засечном проводилась выгрузка металлических каркасом с помощью башенного крана. В какой-то момент трос оборвался и крюк рухнул на стоящего внизу электрогазосварщика. Потерпевший 1966 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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