По факту падения крюка крана на рабочего в Пензенской области возбуждено уголовное дело
Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти работника на производстве.
По данным следствия, утром 13 мая на стройплощадке в Засечном проводилась выгрузка металлических каркасом с помощью башенного крана. В какой-то момент трос оборвался и крюк рухнул на стоящего внизу электрогазосварщика. Потерпевший 1966 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU