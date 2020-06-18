2020-06-18T17:08:57+03:00
Спорт

В Пензе стартовал чемпионат России по регби

Спортсмены двух клубов-участников вышли на поле в футболках с надписью «Спасибо врачам»
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Стартовал Чемпионат с матча между клубами «Локомотив-Пенза» и «ВВА-Подмосковье». Перед игрой присутствующих поприветствовали губернатор Иван Белозерцев и председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

- Для нашего региона открывать чемпионат России по регби - большая честь, - сказал губернатор. - Этот вид спорта в Пензенской области развивается уже более 50-ти лет.

Он поблагодарил руководство Федерации регби России за решение провести открытие этого масштабного мероприятия, символизирующего постепенное возвращение страны к обычной жизни после пандемии коронавируса, именно в Пензе.

- То, что сегодня на трибунах мало людей, - это реалии сегодняшнего времени. Но я знаю и верю, что мы победим инфекцию, если будем соблюдать меры безопасности, - отметил глава региона, пожелав спортсменам и болельщикам красивой игры.

- Сегодня знаменательный и исторический день: в жизнь нашей великой страны возвращается большой спорт, и это возвращение начинается с регби. Сегодня нас будет смотреть не только вся Россия, но и весь мир, - подчеркнул Станислав Дружинин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По факту падения крюка крана на рабочего в Пензенской области возбуждено уголовное дело
В Пензе стартовал чемпионат России по регби
Петр Тултаев: «Мы вынуждены считаться с эпидемиологической ситуацией»
ВТБ в Пензе выдал более 550 млн рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Пензенские активисты примут участие во областном веломарафоне «Во имя Победы»
В Мордовии за сутки подтвердились еще 56 случаев заболевания коронавирусом.
Заключенному-экстремисту из пензенской колонии на полтора года запретили публиковаться
ВТБ в Пензенской области поддержал клиентов на 5,8 млрд рублей
Пензенский фонд «Квартал Луи» получил крупнейший в России грант
В отношении девушек применяли угрозы и физическое насилие
В основе успеха модернизация производства, привлечение инвестиций
Не нарушает ли Михаил Ефремов условия домашнего ареста?
Министр предоставлял ложные сведения об имуществе
Чамзинская музыкальная школа получила почти 13 миллионов рублей на ремонт
Пензенская полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера
В Мордовии за сутки коронавирусом заразились двое подростков
На улице Ботевградской в Саранске частично ограничат движение
В Кузнецке за преступления, совершенные в 2011-2012 годах, осужден житель Московской области
В Мордовии сотрудники МЧС спасли корову, упавшую в колодец
Завтра в Пензенской области снова ожидается гроза с градом
В Пензенском зоопарке экзотических птиц переселили в летние вольеры
В Мордовии мужчина украл больше полтонны металла
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Около 300 пациентов могут быть подключены к кислороду одновременно