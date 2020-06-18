В Пензе стартовал чемпионат России по регби

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:08:57+03:00

Спортсмены двух клубов-участников вышли на поле в футболках с надписью «Спасибо врачам»

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Стартовал Чемпионат с матча между клубами «Локомотив-Пенза» и «ВВА-Подмосковье». Перед игрой присутствующих поприветствовали губернатор Иван Белозерцев и председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

- Для нашего региона открывать чемпионат России по регби - большая честь, - сказал губернатор. - Этот вид спорта в Пензенской области развивается уже более 50-ти лет.

Он поблагодарил руководство Федерации регби России за решение провести открытие этого масштабного мероприятия, символизирующего постепенное возвращение страны к обычной жизни после пандемии коронавируса, именно в Пензе.

- То, что сегодня на трибунах мало людей, - это реалии сегодняшнего времени. Но я знаю и верю, что мы победим инфекцию, если будем соблюдать меры безопасности, - отметил глава региона, пожелав спортсменам и болельщикам красивой игры.

- Сегодня знаменательный и исторический день: в жизнь нашей великой страны возвращается большой спорт, и это возвращение начинается с регби. Сегодня нас будет смотреть не только вся Россия, но и весь мир, - подчеркнул Станислав Дружинин.

ИСТОЧНИК KP.RU