2020-06-18T16:34:07+03:00
Общество

Пензенские активисты примут участие во областном веломарафоне «Во имя Победы»

Обычно мероприятие проводилось в мае, но из-за эпидемии коронавируса его пришлось перенести и немного изменить формат
Анна ЧЕРНАЯ
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С 19 по 21 июня в Пензенской области в седьмой раз пройдет веломарафон «Во имя Победы». Как и раньше, его участниками станут активисты ведущих студенческих отрядов региона.

В этом году изменился формат мероприятия: бойцам предстоит проехать 140 километров вокруг Сурского водохранилища через населенных пункты Пензенского, Шемышейского и Городищенского районов. Студенты будут останавливаться у монументов и обелисков Славы и Памяти, отдавая дань уважения погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В селе Канаевка около подобного монумента предполагается провести символическую линейку, посвященную Дню памяти и скорби, с исполнением художественных произведений, песен военных лет и минутой молчания.

Старт марафону будет дан завтра в 10.00 возле Дома молодежи в Пензе. Завершится мероприятие там же в 18.00 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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