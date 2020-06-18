В Мордовии за сутки подтвердились еще 56 случаев заболевания коронавирусом.
А еще были выписаны 58 человек
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 56 новых случаев заболевания. По данным регионального оперативного штаба, больше всего новых пациентов выявлено в Саранске, Лямбирском, Ковылкинском и Краснослободском районах.
Среди новых случаев 16 человек старше 60 (самой пожилой 83 года), четверо младше 30 (в том числе и один восьмилетний ребенок).
Всего в республике выявлено 2 818 случаев заболевания. Полностью выздоровели 1 755 человек. Скончались 22.
ИСТОЧНИК KP.RU