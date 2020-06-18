2020-06-18T14:05:53+03:00
Происшествия

Заключенному-экстремисту из пензенской колонии на полтора года запретили публиковаться

За размещенный на стенах исправительного учреждения призыв мужчина получил еще и прибавку к сроку
Анна ЧЕРНАЯ
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Заключенный-рецидивист из Лунино Иван М. 1995 года рождения, отбывающий наказание в ФКУ ИК-5 разместил в общественном месте колонии надпись с призывом к насилию в отношении неопределенной группы лиц.

Приговором Первомайского районного суда он был признан виновным в публичных призывах к экстремизму и получил наказание в виде полутора лет лишения свободы. В итоге по совокупности приговоров преступник будет отбывать два года и два месяца в исправительной колонии строгого режима с последующим лишением права в течение полутора лет публиковать и размещать какую-либо информацию.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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