Пензенский фонд «Квартал Луи» получил крупнейший в России грант

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:50:12+03:00

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Сегодня губернатор Иван Белозерцев встретился с главой фонда Марией Львовой-Беловой.

- Поздравляю вас со значимым событием. Вы выиграли самый большой грант в Российской Федерации. Ваш проект блестящий, больше в России таких нет. Работа проведена огромная, - отметил глава региона.

«Новые берега» - это проект по строительству квартир и созданию рабочих мест для молодых людей с ограниченными возможностями. Арт-поместье, построенное при поддержке губернатора, находится в Богословке.

Мария Львова-Белова поблагодарила Ивана Белозерцева за помощь и сообщила, что грант будет направлен на создание площадки для фестивалей и интерактивных теплиц.

- И самое главное – эти деньги помогут нам нам развивать инклюзивные сервисы, чтобы к нам приезжали специалисты из других регионов и обучались,- уточнила руководитель проекта, попросив у главы региона помощи в расширении территории арт-поместья.

- Мы обязательно поможем, - заключил губернатор, сказав, что посетит «Новые берега» этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU