2020-06-18T09:14:05+03:00
Общество

В основе успеха модернизация производства, привлечение инвестиций

Иван Белозерцев на встрече 17 июня обсудил с депутатами «Единой России» основные задачи развития Пензенской области
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Глава областной исполнительной власти отметил особую роль сельскохозяйственных, промышленных и строительных предприятий, руководителями которых являются многие народные избранники.

«На предприятиях промышленного комплекса работает около 80 тыс. человек (22% от занятых в экономике), ими обеспечивается более 50% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», - пояснил Иван Белозерцев.

По итогам работы за 1 квартал текущего года индекс промышленного производства в регионе составил 102,6%, что обеспечило Пензенской области 3 место среди регионов ПФО, при этом темп роста сложился выше, чем по Российской Федерации и в ПФО.

Глава субъекта Федерации подчеркнул, что основой достигнутых результатов является модернизация производства и реализация инвестиционных проектов.

«В 2020 году министерством промышленности и инновационной политики Пензенской области осуществляется сопровождение 23-х инвестиционных проектов, реализуемых промышленными предприятиями на сумму около 5 миллиардов рублей, при этом будет создано порядка 700 рабочих мест», - констатировал руководитель региона, призвав не снижать темпов реализации проектов.

Иван Белозерцев также рассказал депутатам «Единой России» о том, как в Пензенской области будет проходить голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«Событие это очень значимое. Без преувеличения – исторический момент. Голосовать можно будет на избирательном участке по месту прописки. Можно сменить место голосования с помощью услуги "Мобильный избиратель". Безусловно, предусмотрено и голосование на дому. Принятые специальные меры делают голосование безопасным. Потоки входящих и выходящих разведут. Всех участников голосования мы обеспечим защитными масками, перчатками, одноразовыми ручками, будут использоваться дезинфицирующие коврики и санитайзеры. СИЗы уже закуплены», - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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