Не нарушает ли Михаил Ефремов условия домашнего ареста?

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:45:19+03:00

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…Под окнами его трешки в центре столицы дежурят СМИ. За это время актера дважды увозили на допросы в полицию, к нему 4 раза приезжала скорая, а в гости почти каждый день приходят многочисленные дети знаменитости.

Но оказалось, домашний арест проходит для артиста в максимально комфортных условиях. У него даже домработница есть. Причем теперь она звезда экранов.

В среду, 17 июня, Ева Моисеева отбросила половые тряпки в сторону и прямо с балкона квартиры Ефремова дала интервью. О состоянии артиста в ожидании наказания.

А что, так можно - быть под домашним арестом и иметь домработницу?

- Вы, может, удивитесь, но можно и двух домработниц иметь. Главное, чтобы это разрешил суд, - прокомментировал известный московский адвокат Леонид Ольшанский. - Список людей и регулярность, с которой они могут посещать обвиняемого, также прописаны в определение суда об избрании меры пресечения. Как правило, в него включают только близких родственников. Думаю, защитники Ефремова позаботились, чтобы в список попали дети. А вот визиты друзей под запретом. Если к нему в первый раз без разрешения придет, к примеру, его приятель Гармаш, то приставы сделают предупреждение. А если на следующий день снова придет, то Ефремова сразу же отправят в СИЗО.

Подробности у Анастасии Варданян

ИСТОЧНИК KP.RU