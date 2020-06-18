Министр предоставлял ложные сведения об имуществе

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:36:16+03:00

В отношении чиновника и членов его семьи прокуратурой инициирована процедура осуществления контроля за расходами

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В связи с возбуждением уголовного дела о мошенничестве в отношении зампреда правительства Пензенской области – министра сельского хозяйства и его первого заместителя, прокуратура области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении этими должностными лицами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, выявлен факт предоставления министром заведомо ложных сведений об имуществе, находящемся у него в пользовании. В справках о доходах не был отражен построенный им несколько лет назад жилой дом, в котором он проживал с семьей. Дом не был зарегистрирован в органах Росреестра в установленном порядке, что способствовало уклонению от уплаты налога на недвижимое имущество.

Выявлен ряд сделок, совершенных супругой министра, свидетельствующих о возможном превышении их расходов над законными источниками доходов.

Кроме того, в действиях министра установлены признаки конфликта интересов. Находившийся в его непосредственном подчинении первый заместитель является его родственником, а супруга министра была трудоустроена в одну из подконтрольных министерству организаций, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, в справках о доходах министра и его первого заместителя не был указан ряд их банковских счетов.

По результатам проверки прокурор области внес губернатору региона представление. Поставлен вопрос об инициировании процедуры осуществления контроля за расходами министра и членов его семьи, что в соответствии с действующим законодательством относится к исключительной компетенции высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, а также о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, в том числе об увольнении министра в связи с утратой доверия.

По представлению прокурора в отношении чиновников в настоящее время организована служебная проверка, а также инициирована процедура осуществления контроля за расходами министра и членов его семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU