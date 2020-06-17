Чамзинская музыкальная школа получила почти 13 миллионов рублей на ремонт
Чамзинская музыкальная школа получила 12 миллионов 864 тысяч рублей на проведение капитального ремонта. Помимо этого, учреждению выделили также четыре миллиона 983 тысячи на покупку новых инструментов.
Кроме того, в рамках реализации национального проекта планируется укрепить материально-техническую базу районного Дома культуры. В настоящее время ведется работа по изготовлению проектно-сметной документации для строительства нового ДК. Произведено инженерное обследование здания, определена площадка под строительство.
Также в стадии решения вопрос по подготовке проектно-сметной документации на проведение капитальных ремонтов зданий ДК «Цементник» р.п. Комсомольский и филиала Чамзинской детской школы искусств в р.п. Чамзинка.
ИСТОЧНИК KP.RU