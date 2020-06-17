Чамзинская музыкальная школа получила почти 13 миллионов рублей на ремонт

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:48:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Чамзинская музыкальная школа получила 12 миллионов 864 тысяч рублей на проведение капитального ремонта. Помимо этого, учреждению выделили также четыре миллиона 983 тысячи на покупку новых инструментов.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта планируется укрепить материально-техническую базу районного Дома культуры. В настоящее время ведется работа по изготовлению проектно-сметной документации для строительства нового ДК. Произведено инженерное обследование здания, определена площадка под строительство.

Также в стадии решения вопрос по подготовке проектно-сметной документации на проведение капитальных ремонтов зданий ДК «Цементник» р.п. Комсомольский и филиала Чамзинской детской школы искусств в р.п. Чамзинка.

ИСТОЧНИК KP.RU