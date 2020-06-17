В Мордовии за сутки коронавирусом заразились двое подростков

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:17:36+03:00

Всего же подтвердились еще 55 случаев заболевания

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По данным регионального оперативного штаба всех больше новых пациентов выявлено в Саранске, Рузаевском и Ичалковском районе. 15 человек из числа новых случаев старше 60 лет (самой пожилой 81 год), младше 30 – трое, двое из которых подростки 11 и 15 лет.

Всего в республике выявлено 2 762 случая COVID-19. Полностью выздоровели 1 697 человек. Скончались 22.

ИСТОЧНИК KP.RU