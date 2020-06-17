2020-06-17T15:54:47+03:00
Происшествия

В Кузнецке за преступления, совершенные в 2011-2012 годах, осужден житель Московской области

Пытаясь доказать виновность мужчины в изнасиловании 10-летней девочки, следствию удалось установить его причастность и к другим нарушениям
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
В начале этого года мужчина был задержан в Москве и доставлен в Кузнецк.В начале этого года мужчина был задержан в Москве и доставлен в Кузнецк.Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
Изменить размер текста:

В Кузнецке перед судом предстал житель Московской области 1989 года рождения. В июле 2011 года он, находясь в городе, угрожая ножом, пытался изнасиловать десятилетнюю девочку. Внезапный шум спугнул злоумышленника до того, как он успел сделать что-то с ребенком.

Все эти годы правоохранители пытались установить личность преступника. Удалось это сделать только в январе этого года благодаря результатам судебной генетической экспертизы. Мужчина был задержан в Москве и доставлен в Кузнецк для проведения с ним следственных действий.

В ходе проверок также удалось установить, что в декабре 2012 года злоумышленник напал на пенсионерку, и, угрожая ножом, вынудил ее отдать ему все деньги, бывшие на тот момент при женщине – 300 рублей. После этого осужденный совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина находился под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи с незаконным проникновением в жилище.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саранске частично ограничат движение на улице Ботевградской
В Кузнецке за преступления, совершенные в 2011-2012 годах, осужден житель Московской области
В Мордовии сотрудники МЧС спасли корову, упавшую в колодец
Завтра в Пензенской области снова ожидается гроза с градом
В Пензенском зоопарке экзотических птиц переселили в летние вольеры
В Мордовии мужчина украл больше полтонны металла
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Около 300 пациентов могут быть подключены к кислороду одновременно
Часть автодороги на улице Окружной закроют для проезда
Задержан межрегиональный курьер
Клиенты «ТНС энерго Пенза» переходят на электронный документооборот
В Мордовии сотрудница Дома ребенка ходила на работу с коронавирусом
Во вращающуюся часть токарного станка попала часть одежды
Чемпионат России по регби стартует в Пензе при пустых трибунах
Безвестно исчезнувшая женщина
В Пензенской области коронавирусом заболели 30 сотрудников органов внутренних дел
В Пензе определят лучших штукатуров-маляров
Раненые гаишники использовали табельное оружие и скрутили стрелка
В Пензе упавшая в трубу девочка повредила ногу
Финал «Орленка» пройдет в Пензенской области дистанционно
В Пензе в реке Сура обнаружено тело неизвестного
Завтра в Пензе изменится схема движения троллейбусов № 2 и 6
В шести районах Пензенской области появятся площадки для сдачи ГТО
В Мордовии обсудили подготовку к общероссийскому голосованию
Жительницу Пензы Прасковью Синякову поздравили с вековым юбилеем
В Саранске вынесли приговор мужчине, грозившему выбросить с балкона шестимесячную дочь
В Мордовии подтвердились еще 56 случаев заболевания коронавирусом
Пензенские коммунальные службы откачали с городских дорог почти 300 кубометров воды