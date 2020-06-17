В Кузнецке за преступления, совершенные в 2011-2012 годах, осужден житель Московской области
В Кузнецке перед судом предстал житель Московской области 1989 года рождения. В июле 2011 года он, находясь в городе, угрожая ножом, пытался изнасиловать десятилетнюю девочку. Внезапный шум спугнул злоумышленника до того, как он успел сделать что-то с ребенком.
Все эти годы правоохранители пытались установить личность преступника. Удалось это сделать только в январе этого года благодаря результатам судебной генетической экспертизы. Мужчина был задержан в Москве и доставлен в Кузнецк для проведения с ним следственных действий.
В ходе проверок также удалось установить, что в декабре 2012 года злоумышленник напал на пенсионерку, и, угрожая ножом, вынудил ее отдать ему все деньги, бывшие на тот момент при женщине – 300 рублей. После этого осужденный совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.
В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина находился под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи с незаконным проникновением в жилище.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU