В Кузнецке за преступления, совершенные в 2011-2012 годах, осужден житель Московской области

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:54:47+03:00

В начале этого года мужчина был задержан в Москве и доставлен в Кузнецк. Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Пытаясь доказать виновность мужчины в изнасиловании 10-летней девочки, следствию удалось установить его причастность и к другим нарушениям

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В Кузнецке перед судом предстал житель Московской области 1989 года рождения. В июле 2011 года он, находясь в городе, угрожая ножом, пытался изнасиловать десятилетнюю девочку. Внезапный шум спугнул злоумышленника до того, как он успел сделать что-то с ребенком.

Все эти годы правоохранители пытались установить личность преступника. Удалось это сделать только в январе этого года благодаря результатам судебной генетической экспертизы. Мужчина был задержан в Москве и доставлен в Кузнецк для проведения с ним следственных действий.

В ходе проверок также удалось установить, что в декабре 2012 года злоумышленник напал на пенсионерку, и, угрожая ножом, вынудил ее отдать ему все деньги, бывшие на тот момент при женщине – 300 рублей. После этого осужденный совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина находился под стражей. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи с незаконным проникновением в жилище.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU