В Мордовии сотрудники МЧС спасли корову, упавшую в колодец

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:53:37+03:00

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Сегодня на улице Большой в селе Атемар Лямбирского района Мордовии корова провалилась в колодец, вырытый во дворе. На место незамедлительно выехали сотрудники Саранского поисково-спасательного отряда и Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.

Специалисты выяснили, что животное не просто упала в яму, но и умудрилась в ней застрять, попав копытами под канализационную трубу. Обессиленная борьбой корова уже не двигалась, поэтому к операции по спасению приступили без отлагательств: сперва разрезали трубу, а после и саму Буренку вытянули из ямы с помощью альпинистского снаряжения. В операцию включились не только хозяева животного, но и их односельчане. Впрочем, корова такого внимания не оценила, и, едва оказавшись на свободе, рванула куда подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU