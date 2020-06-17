2020-06-17T13:02:00+03:00
Дом. Семья

В Пензенском зоопарке экзотических птиц переселили в летние вольеры

В учреждении обитает 23 вида таких пернатых
Анна ЧЕРНАЯ
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Пресс-служба Пензенского зоопаркаПресс-служба Пензенского зоопарка
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Как только в Пензе сходит снег, в городском зоопарке начинается переселение теплолюбивых животных из закрытых вольеров в уличные. Завершается «сезонная миграция» уже летом, когда устанавливается температура больше 20 градусов и солнце начинает радовать как можно чаще.

Именно в этот период в свободные уличные клетки переселяют экзотических пернатых, привыкших к жаркому климату: попугаев, туканов, птиц-носорогов. Всего в коллекции зоопарка таких теплолюбивых гостей издалека 23 вида.

Теперь остается дождаться, когда ограничения снимут, и горожане смогут увидеть этих ярких созданий во всем великолепии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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