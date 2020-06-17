В Мордовии мужчина украл больше полтонны металла

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:17:15+03:00

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В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Как установили полицейские, 35-летний житель Кочкуровского района на личном тракторе подъехал к территории недействующего элеватора, принадлежащего одному из саранских предприятий, и вывез оттуда металл общей массой 600 килограммов. Сумма ущерба составила 4845 рублей.

Украденное мужчина сдал в пункт приема лома черного и цветного металла. Свою вину он признал и готов возместить причиненный ущерб.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU