2020-06-17T12:17:15+03:00
Происшествия

В Мордовии мужчина украл больше полтонны металла

Добычу злоумышленник сдал в пункт приема
Анна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Как установили полицейские, 35-летний житель Кочкуровского района на личном тракторе подъехал к территории недействующего элеватора, принадлежащего одному из саранских предприятий, и вывез оттуда металл общей массой 600 килограммов. Сумма ущерба составила 4845 рублей.

Украденное мужчина сдал в пункт приема лома черного и цветного металла. Свою вину он признал и готов возместить причиненный ущерб.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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