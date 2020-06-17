2020-06-17T10:20:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Около 300 пациентов могут быть подключены к кислороду одновременно

Дополнительная кислородная станция введена в эксплуатацию в Пензенском клиническом центре
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
Изменить размер текста:

Кислородная станция построена по поручению губернатора Ивана Белозерцева. Инициативу помогли воплотить в жизнь инженеры и конструкторы пензенского производственного предприятия АО ПО «Компрессорные машины».

«Кислородная станция - один из элементов оснащения реанимации. Она предназначена для организации работы дыхательных аппаратов, аспираторов, ингаляционной, анестезиологической техники, - поясняет главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин. - Станция - более безопасное, удобное, практичное и экономичное сооружение, которое позволяет поддерживать постоянное обеспечение кислородом больных. Ранее нам приходилось доставлять кислород в учреждение в баллонах».

Газгольдер представляет собой набор 6 резервуаров по 0,5 м3 каждый, где находится жидкий кислород. Расход кислорода на одного больного составляет 5 литров газообразного кислорода в минуту, а в целом – более 7 тысячи литров в сутки.

«Этого вполне достаточно, чтобы подключить и обеспечить кислородной поддержкой одномоментно около 300 пациентов, - уточняет Сергей Борисович. - То есть мы имеем необходимый запас на случай, если вдруг всем нашим пациентам понадобится кислород».

В ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в кислородной поддержке нуждаются не только пациенты с тяжелым течением заболевания, но и средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Около 300 пациентов могут быть подключены к кислороду одновременно
Часть автодороги на улице Окружной закроют для проезда
Задержан межрегиональный курьер
Клиенты «ТНС энерго Пенза» переходят на электронный документооборот
В Мордовии сотрудница Дома ребенка ходила на работу с коронавирусом
Во вращающуюся часть токарного станка попала часть одежды
Чемпионат России по регби стартует в Пензе при пустых трибунах
Безвестно исчезнувшая женщина
В Пензенской области коронавирусом заболели 30 сотрудников органов внутренних дел
В Пензе определят лучших штукатуров-маляров
Раненые гаишники использовали табельное оружие и скрутили стрелка
В Пензе упавшая в трубу девочка повредила ногу
Финал «Орленка» пройдет в Пензенской области дистанционно
В Пензе в реке Сура обнаружено тело неизвестного
Завтра в Пензе изменится схема движения троллейбусов № 2 и 6
В шести районах Пензенской области появятся площадки для сдачи ГТО
В Мордовии обсудили подготовку к общероссийскому голосованию
Жительницу Пензы Прасковью Синякову поздравили с вековым юбилеем
В Саранске вынесли приговор мужчине, грозившему выбросить с балкона шестимесячную дочь
В Мордовии подтвердились еще 56 случаев заболевания коронавирусом
Пензенские коммунальные службы откачали с городских дорог почти 300 кубометров воды