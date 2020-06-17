Около 300 пациентов могут быть подключены к кислороду одновременно

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:20:11+03:00

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Кислородная станция построена по поручению губернатора Ивана Белозерцева. Инициативу помогли воплотить в жизнь инженеры и конструкторы пензенского производственного предприятия АО ПО «Компрессорные машины».

«Кислородная станция - один из элементов оснащения реанимации. Она предназначена для организации работы дыхательных аппаратов, аспираторов, ингаляционной, анестезиологической техники, - поясняет главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин. - Станция - более безопасное, удобное, практичное и экономичное сооружение, которое позволяет поддерживать постоянное обеспечение кислородом больных. Ранее нам приходилось доставлять кислород в учреждение в баллонах».

Газгольдер представляет собой набор 6 резервуаров по 0,5 м3 каждый, где находится жидкий кислород. Расход кислорода на одного больного составляет 5 литров газообразного кислорода в минуту, а в целом – более 7 тысячи литров в сутки.

«Этого вполне достаточно, чтобы подключить и обеспечить кислородной поддержкой одномоментно около 300 пациентов, - уточняет Сергей Борисович. - То есть мы имеем необходимый запас на случай, если вдруг всем нашим пациентам понадобится кислород».

В ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в кислородной поддержке нуждаются не только пациенты с тяжелым течением заболевания, но и средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU