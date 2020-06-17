2020-06-17T08:24:08+03:00
Происшествия

Задержан межрегиональный курьер

В Пензенской области полицейские ликвидировали нарколабораторию
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области пресекли деятельность нарколаборатории, которая действовала в одном из сёл Пачелмского района. Её организовали трое молодых людей - уроженцы Пензенской области. Они арендовали заброшенный частный дом и наладили там производство мефедрона.

В ходе обыска в помещении нарколаборатории полицейские изъяли около 3,5 кг готового наркотика, а также прекурсоры и лабораторное оборудование для изготовления запрещенного вещества.

В дальнейшем при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК задержали межрегионального курьера. При анализе информации в его гаджете оперативники установили координаты оптовой закладки, которую должен был забрать злоумышленник. Из потайного места полицейские изъяли 1 кг мефедрона, приготовленного для дальнейшего сбыта на территории Самарской и Ульяновской областей.

Установлено, что организаторы нарколаборатории вели противоправную деятельность на протяжении месяца. Прекурсоры для производства мефедрона они забирали через закладки на территории Подмосковья. В дальнейшем фасовали готовый наркотик на партии весом от 100 граммов до килограмма и оборудовали тайники с запрещёнными веществами для бесконтактной передачи курьерам в различных районах Пензенской области.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Им избрана мера пресечения – заключение под стражу. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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