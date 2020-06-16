Во вращающуюся часть токарного станка попала часть одежды

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:30:16+03:00

Изменить размер текста: A A

12 июня мужчина производил работы на токарном станке. В какой-то момент во вращающуюся часть механизма попала часть одежды. В считанные секунды токаря затянуло к станку самого. Самостоятельно освободиться и выключить его он не смог, и в результате им были получены многочисленные телесные повреждения. Пострадавшему была вызвана скорая помощь. По пути в больницу он скончался.

По факту получения на коммерческом предприятии телесных повреждений рабочим, 1976 года рождения, следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится проверка

Выясняются все обстоятельства произошедшего, изъята необходимая документация. В рамках проверки следователи установят, были ли нарушены правила техники безопасности. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU