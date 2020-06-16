2020-06-16T17:30:16+03:00
Происшествия

Во вращающуюся часть токарного станка попала часть одежды

В Мордовии следователи устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений рабочим
Виктор ВИКТОРОВ
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Изготовление детали на токарном станкеИзготовление детали на токарном станкеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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12 июня мужчина производил работы на токарном станке. В какой-то момент во вращающуюся часть механизма попала часть одежды. В считанные секунды токаря затянуло к станку самого. Самостоятельно освободиться и выключить его он не смог, и в результате им были получены многочисленные телесные повреждения. Пострадавшему была вызвана скорая помощь. По пути в больницу он скончался.

По факту получения на коммерческом предприятии телесных повреждений рабочим, 1976 года рождения, следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится проверка

Выясняются все обстоятельства произошедшего, изъята необходимая документация. В рамках проверки следователи установят, были ли нарушены правила техники безопасности. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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