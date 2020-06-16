Чемпионат России по регби стартует в Пензе при пустых трибунах

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:46:47+03:00

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Через два дня стартует Чемпионат России по регби (Премьер-лига). Напомним, что летом 2018 года пензенский регбийный клуб «Локомотив» и ОАО «РЖД». Были сформированы основная команда и дублирующий состав, подобран тренерский штаб и административный состав клуба. Основу команды составили пензенские игроки, к которым присоединились опытные мастера из других российских клубов, а также из-за рубежа. По итогам прошлого сезона РК «Локомотив-Пенза» стал победителем чемпионата России.

Как сообщил главный тренер клуба, заслуженный мастер спорта России по регби, четырехкратный чемпион Европы Александр Янюшкин, команда успела подготовиться к предстоящей 18 июня борьбе.

- Хорошо, что регби у нас развивается, как и многие другие виды спорта, что есть своя школа. Необходимо привлекать в нее как можно больше детей и молодежи, - отметил Иван Белозерцев. - Важно, что старт Чемпионата пройдет именно у нас, на пензенской земле. Обязательно постараюсь посетить игру.

В связи с сохранением в Пензенской области режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции, на сегодняшний день разрешено заполнять только 10% трибун.

- Жаль, что мы не можем позволить, чтобы на стадионе было большое количество зрителей и болельщиков. Но те 10 процентов, которые будут присутствовать, - это истинные болельщики. Желаю вам играть и побеждать, все для этого у вас есть. А мы вас будем поддерживать, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU