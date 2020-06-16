В Пензе определят лучших штукатуров-маляров

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:17:01+03:00

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Губернатор Иван Белозерцев и спикер регионального парламента Валерий Лидин сегодня посетили Спасский кафедральный собор, на территории которого стартовал конкурс профессионального мастерства «Лучший штукатур - маляр».

Состязания направлены на выявление и поощрение ведущих специалистов, распространение передового опыта, а также повышение престижа рабочих профессий среди молодежи.

После торжественного открытия конкурса официальные лица посетили внутреннее помещение храма, убранство которого будет выполнено по всем канонам православного зодчества. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим продемонстрировал установленный центральный хорос и рассказал о монтаже иконостаса.

Напомним, что Спасский кафедральный собор был построен в конце XVIII - начале XIX века на средства казны и пожертвования верующих. В начале 20-х годов прошлого века пятикупольный храм и колокольня были закрыты для прихожан, а потом взорваны. С 2011 года ведется процесс восстановления первохрама Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU