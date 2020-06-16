Финал «Орленка» пройдет в Пензенской области дистанционно

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:20:01+03:00

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В совещании приняли участие преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя физической культуры, методисты, директора учреждений дополнительного образования из 26 районов области, гг. Пензы, Заречного.

С разъяснением условий предстоящих соревнований выступили специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра, УГИБДД УМВД России по г. Пензе, областного военного комиссариата, отделения ВДПО, станции юных туристов. Внимание акцентировалось на изменениях в условиях соревнований, в соответствии с режимом повышенной готовности в Пензенской области.

Областной финал соревнований «Орленок» состоится 25 июня дистанционно. Участники должны будут выполнить тестовые задания и ответить на контрольные вопросы по видам соревнований: «Маршрут выживания», «Огнеборцы», «Поисково-спасательные работы «Внимание-SOS», «Поисково-спасательные работы на воде», «Медицина», «Защита/Помощь», «Внимание, дорога, «Статен в строю – силен в бою». Участвуя в конкурсах визитная карточка «Помним! Гордимся! Наследуем!» и плакатов «Победа: нам жить и помнить…» команды представят на суд жюри материалы, рассказывающие о деятельности юнармейцев в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Команда – победитель получит право представлять нашу область на Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU