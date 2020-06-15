В Пензе в реке Сура обнаружено тело неизвестного

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:53:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 13 июня в Пензе мужчина, выгуливающий собаку, неподалеку от улицы Чапаева обнаружил в реке Сура тело мужчины. Личность погибшего установлена. Им оказался житель Шемышейского района 1984 года рождения, который последнее время проживал в Пензе. По заявлению родственницы, с 8 июня он несколько дней не выходил на связь и числился без вести пропавшим.

По факту смерти мужчины следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка. При первоначальном осмотре на теле мужчины каких-либо повреждений не обнаружено, при себе у погибшего имелись документы, сотовый телефон и иные личные вещи. В воде тело находилось несколько дней.

С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства гибели мужчины.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU