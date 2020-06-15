2020-06-15T16:17:22+03:00
Общество

В шести районах Пензенской области появятся площадки для сдачи ГТО

Реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» обсудили сегодня в правительстве
Анна ЧЕРНАЯ
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Работа в этом направлении продолжается: в частности, в этом году запланирована поставка и монтаж оборудования для создания футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в Нижнем Ломове. Также будут построены ФОКи в Каменке и Кузнецке, а в Пензе появится крытый ледовый каток.

- На 1 июня текущего года Пензенская область занимает лидирующие позиции среди субъектов ПФО по исполнению бюджета в рамках реализации нацпроектов, - пояснил начальник Управления проектной деятельности Александр Абрашкин.

Губернатор Иван Белозерцев нацелил ответственных на строгое соблюдение сроков всех этапов работ:

- С главами муниципальных образований возьмите на контроль строительство площадок, установку на них оборудования - все вопросы, связанные с возведением этих спортивных объектов в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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