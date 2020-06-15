2020-06-15T16:08:09+03:00
Общество

В Мордовии обсудили подготовку к общероссийскому голосованию

Совещание провел сегодня глава республики Владимир Волков
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ
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По его словам, важнейшей задачей является обеспечение безопасности участников голосования.

- Мы определили потребность и составили подробный перечень средств индивидуальной защиты и дезинфекции, необходимых для работы на участках. Закупили все в соответствии с требованиями главного санитарного врача и Центральной избирательной комиссии, - сказал Владимир Волков

Также речь шла о вопросах охраны правопорядка. Глава республики призвал правоохранительные структуры обеспечить максимальный уровень безопасности и строгое соблюдение законодательства всеми участниками процесса голосования.

Напомним, голосование пройдет 1 июля. Для граждан, которые не смогут в этот день прибыть на избирательный участок, предусмотрены дополнительные возможности: например, они могут проголосовать раньше или по месту своего нахождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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