В Мордовии обсудили подготовку к общероссийскому голосованию
По его словам, важнейшей задачей является обеспечение безопасности участников голосования.
- Мы определили потребность и составили подробный перечень средств индивидуальной защиты и дезинфекции, необходимых для работы на участках. Закупили все в соответствии с требованиями главного санитарного врача и Центральной избирательной комиссии, - сказал Владимир Волков
Также речь шла о вопросах охраны правопорядка. Глава республики призвал правоохранительные структуры обеспечить максимальный уровень безопасности и строгое соблюдение законодательства всеми участниками процесса голосования.
Напомним, голосование пройдет 1 июля. Для граждан, которые не смогут в этот день прибыть на избирательный участок, предусмотрены дополнительные возможности: например, они могут проголосовать раньше или по месту своего нахождения.
ИСТОЧНИК KP.RU