2020-06-15T16:01:54+03:00
Общество

Жительницу Пензы Прасковью Синякову поздравили с вековым юбилеем

Имениннице вручили персональное поздравление от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Изменить размер текста:

Жительнице Ленинского района Пензы Прасковье Федоровне Синяковой исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем ее поздравили глава администрации района Надежда Москвитина и представители районного Комплексного центра социальной помощи семье и детям.

Прасковья Федоровна родилась в селе Колдовское Телегинского района Пензенской области. С 1941 года по 1944 год работала на оборонном заводе № 163, делала тросы для военных самолетов. За годы трудовой деятельности награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», почетными грамотами, благодарностями. Прасковье Федоровне присвоено звание «Ветеран труда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В шести районах Пензенской области появятся площадки для сдачи ГТО
В Мордовии обсудили подготовку к общероссийскому голосованию
Жительницу Пензы Прасковью Синякову поздравили с вековым юбилеем
В Саранске вынесли приговор мужчине, грозившему выбросить с балкона шестимесячную дочь
В Мордовии подтвердились еще 56 случаев заболевания коронавирусом
Пензенские коммунальные службы откачали с городских дорог почти 300 кубометров воды
Минтруд Пензенской области проведет пресс-конференцию по выплатам и пособиям
Торжества по случаю Купринского праздника планируется начать во второй половине августа
Житель Саранска подозревается в избиении знакомого до смерти
За выходные в Пензе убрали почти 40 упавших деревьев
Дачные автобусы из Заречного начнут ездить 16 июня
В Мордовии от коронавируса скончалась 52-летняя пациентка
33-летний пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде
В Саранске на водителей такси, работавших без масок и перчаток, составили протоколы
Погиб человек, лучше бы всем немного помолчать
Пенза, ты и есть моя Россия!
Оценку ставит Прокуратура Пензенской области
Семья погибшего не возьмет от Ефремова 100 миллионов рублей
В Мордовии женщина утонула в реке Вад
В Мордовии подтвердились еще 58 случаев заболевания коронавирусом
В Пензенскую область прибыла первая партия средств защиты для участников голосования
В Саранске с утра загорелся мебельный магазин
В Кузнецке два несовершеннолетних брата ушли из дома
В Пензе появилось еще одно граффити, посвященное врачам
Жители Саранска отметили День России песнями во дворах
В Мордовии утонул 16-летний подросток