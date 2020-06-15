Жительницу Пензы Прасковью Синякову поздравили с вековым юбилеем
Жительнице Ленинского района Пензы Прасковье Федоровне Синяковой исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем ее поздравили глава администрации района Надежда Москвитина и представители районного Комплексного центра социальной помощи семье и детям.
Прасковья Федоровна родилась в селе Колдовское Телегинского района Пензенской области. С 1941 года по 1944 год работала на оборонном заводе № 163, делала тросы для военных самолетов. За годы трудовой деятельности награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», почетными грамотами, благодарностями. Прасковье Федоровне присвоено звание «Ветеран труда».
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