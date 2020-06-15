В Саранске вынесли приговор мужчине, грозившему выбросить с балкона шестимесячную дочь
39-летний неоднократно судимый житель Саранска предстал перед судом. Напомним, что в августе прошлого года мужчина, будучи нетрезвым, вышел на балкон своей квартиры с шестимесячной дочерью на руках. Привлекая внимание прохожих, гражданин начал угрожать, что сбросит малышку с третьего этажа. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным и оперативным действиям правоохранителей: участковый Василий Мартынов перебрался на балкон, где стоял мужчина, из соседней квартиры и обезвредил его.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по РМ, в отношении обвиняемого на весь период расследования была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
Житель Саранска грозился выбросить из окна грудного ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU