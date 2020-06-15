В Саранске вынесли приговор мужчине, грозившему выбросить с балкона шестимесячную дочь

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:44:02+03:00

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39-летний неоднократно судимый житель Саранска предстал перед судом. Напомним, что в августе прошлого года мужчина, будучи нетрезвым, вышел на балкон своей квартиры с шестимесячной дочерью на руках. Привлекая внимание прохожих, гражданин начал угрожать, что сбросит малышку с третьего этажа. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным и оперативным действиям правоохранителей: участковый Василий Мартынов перебрался на балкон, где стоял мужчина, из соседней квартиры и обезвредил его.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по РМ, в отношении обвиняемого на весь период расследования была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="718" height="480" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/726894" frameborder="0"></iframe> Житель Саранска грозился выбросить из окна грудного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU