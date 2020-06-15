2020-06-15T15:29:32+03:00
Недвижимость

Пензенские коммунальные службы откачали с городских дорог почти 300 кубометров воды

Работы велись на участках, где нет ливневой канализации или существующие сети не справились с нагрузкой
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Во время сильных дождей пензенским коммуникациям требуется время для отведения большого количества воды. Осложняет ситуацию то, что решетки ливневок часто забиваются мусором, поэтому прочищать их и откачивать воду приходится вручную.

Сегодня бригады МУП «Пензадормост» проводили работы по откачке на улицах Кирова, Лозицкой и Овощной. В выходные специалисты работали на улицах Дружбы, Чаадаева, Глазунова, Чапаева, промывали ливневки на улицах Карпинского, Окружной, Каракозова, Дружбы, Чаадаева, Долгорукова, Ватутина, Сердобской, Пушкина, пр. Строителей, пр. Победы. Всего было откачано 290 кубометров воды.

Чтобы улучшить ситуацию, на улице Чаадаева планируется выполнить строительство ливневой канализации с очистными сооружениями, которая обеспечит отвод с проезжей части. На улице Чапаева для отведения воды с территории домов сейчас ведется монтаж перекачивающей станции и очистных сооружений на выпуске в реку Суру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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