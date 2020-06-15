Минтруд Пензенской области проведет пресс-конференцию по выплатам и пособиям

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:13:18+03:00

На ней жителям региона дадут подробные ответы на вопросы о социальной поддержке

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Сегодня во время совещания губернатор Иван Белозерцев поручил усилить информационную работу с населением.

- Президент и правительство РФ принимают дополнительные меры по поддержке граждан, - сказал губернатор. - Поручаю министерству труда региона провести расширенную пресс-конференцию, дать гражданам исчерпывающие ответы на эти и другие вопросы по социальной поддержке. Также считаю, что нужно сделать несколько роликов для социальных сетей. В них на простых примерах рассказать, в каких ситуациях справки не требуются.

Он также поручил устранить недочеты во взаимодействии госорганов, которые мешают гражданам оперативно получать выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU