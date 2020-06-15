Минтруд Пензенской области проведет пресс-конференцию по выплатам и пособиям
Сегодня во время совещания губернатор Иван Белозерцев поручил усилить информационную работу с населением.
- Президент и правительство РФ принимают дополнительные меры по поддержке граждан, - сказал губернатор. - Поручаю министерству труда региона провести расширенную пресс-конференцию, дать гражданам исчерпывающие ответы на эти и другие вопросы по социальной поддержке. Также считаю, что нужно сделать несколько роликов для социальных сетей. В них на простых примерах рассказать, в каких ситуациях справки не требуются.
Он также поручил устранить недочеты во взаимодействии госорганов, которые мешают гражданам оперативно получать выплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU