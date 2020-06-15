Торжества по случаю Купринского праздника планируется начать во второй половине августа

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:09:33+03:00

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Купринский праздник, который проводится в Наровчате, в последние годы собирает не только жителей региона, но и гостей издалека.

По информации зампреда правительства Пензенской области Олега Ягова, в рамках подготовки к мероприятию в этом году уже был составлен специальный план. Цикл торжеств планируется начать во второй половине августа.

Иван Белозерцев нацелил на продолжение активной подготовки запланированных мероприятий с соблюдением необходимых мер безопасности:

- Разрабатывайте формат проведения, экскурсионную программу, пригласите кого-то из известных артистов, федеральное телевидение. Надо заниматься – разослать заранее программу в туристические агентства с предложением посетить праздник, выходить в другие регионы, чтобы люди со всех уголков Российской Федерации посещали Пензенскую область. Активнее надо работать над развитием туристической отрасли, - поручил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU