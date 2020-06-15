Житель Саранска подозревается в избиении знакомого до смерти
Злоумышленник заключен под стражу
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В Мордовии продолжается расследование уголовного дела по факту смерти 43-летнего мужчины. По данным следствия, днем 6 июня он и 29-летний житель Саранска повздорили на почве личных неприязненных отношений. Младший участник конфликта, будучи пьяным, полез в драку, которая перешла в избиение мужчины. После этого, оставив соперника на лавочке, парень ушел.
Тело мужчины обнаружили на следующее утро. В отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU