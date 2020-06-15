За выходные в Пензе убрали почти 40 упавших деревьев

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:31:26+03:00

Последствия разбушевавшейся стихии будут устранять и на этой неделе

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За 13 и 14 июня коммунальные службы города выезжали на 29 адресов, где распилили и убрали 37 упавших деревьев. В первую очередь работы проводились там, где деревья угрожали пешеходам или перекрыли проезжую часть - на улицах Воронова, Красной, Чебышева, Свердлова, Мереняшева, Галетной, Слесарной, Леонова, Калинина, Российской, Кижеватова, Терновского, Попова, Богданова, на проспекте Победы и др.

Работы продолжатся на этой неделе – предстоит отработать ещё порядка 30 адресов.

ИСТОЧНИК KP.RU