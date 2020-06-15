2020-06-15T11:31:26+03:00
Недвижимость

За выходные в Пензе убрали почти 40 упавших деревьев

Последствия разбушевавшейся стихии будут устранять и на этой неделе
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Изменить размер текста:

За 13 и 14 июня коммунальные службы города выезжали на 29 адресов, где распилили и убрали 37 упавших деревьев. В первую очередь работы проводились там, где деревья угрожали пешеходам или перекрыли проезжую часть - на улицах Воронова, Красной, Чебышева, Свердлова, Мереняшева, Галетной, Слесарной, Леонова, Калинина, Российской, Кижеватова, Терновского, Попова, Богданова, на проспекте Победы и др.

Работы продолжатся на этой неделе – предстоит отработать ещё порядка 30 адресов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За выходные в Пензе убрали почти 40 упавших деревьев
Дачные автобусы из Заречного начнут ездить 16 июня
В Мордовии от коронавируса скончалась 52-летняя пациентка
33-летний пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде
В Саранске на водителей такси, работавших без масок и перчаток, составили протоколы
Погиб человек, лучше бы всем немного помолчать
Пенза, ты и есть моя Россия!
Оценку ставит Прокуратура Пензенской области
Семья погибшего не возьмет от Ефремова 100 миллионов рублей
В Мордовии женщина утонула в реке Вад
В Мордовии подтвердились еще 58 случаев заболевания коронавирусом
В Пензенскую область прибыла первая партия средств защиты для участников голосования
В Саранске с утра загорелся мебельный магазин
В Кузнецке два несовершеннолетних брата ушли из дома
В Пензе появилось еще одно граффити, посвященное врачам
Жители Саранска отметили День России песнями во дворах
В Мордовии утонул 16-летний подросток