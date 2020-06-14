2020-06-14T20:14:43+03:00
Общество

Дачные автобусы из Заречного начнут ездить 16 июня

Транспорт будет двигаться только по указанным направлениям без промежуточных остановок
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пока по региону сохраняется неблагоприятная обстановка, в расписание дачных автобусов будут внесены некоторые изменения. В частности по вторникам, четвергам и субботам транспорт будет доставлять дачников до садоводческих обществ «Чемодановские дачи», «Звездочка» и «Победа», по средам, пятницам и воскресениям – до обществ «Труд», «Строитель», «Пролетаровка», «Пазелки». В направлении садоводческого общества «Полесье» (пос. Леонидовка) перевозка пассажиров будет осуществляться по средам, субботам и воскресеньям. В направлении села Степановка доставка запланирована только по субботам и воскресеньям.

По рабочим дням недели движение автобусов в направлении коллективных садов будет осуществляться только в утренние часы и в вечернее время до 19:00, по выходным и праздничным дням в период с 7:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00.

Все дачники должны иметь при себя средства защиты и соблюдать дистанцию. Обилечивание пассажиров будет осуществляться только при посадке в автобусы и высадке из них на остановочном павильоне «КПП № 6».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дачные автобусы из Заречного начнут ездить 16 июня
В Мордовии от коронавируса скончалась 52-летняя пациентка
33-летний пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде
В Саранске на водителей такси, работавших без масок и перчаток, составили протоколы
Погиб человек, лучше бы всем немного помолчать
Пенза, ты и есть моя Россия!
Оценку ставит Прокуратура Пензенской области
Семья погибшего не возьмет от Ефремова 100 миллионов рублей
В Мордовии женщина утонула в реке Вад
В Мордовии подтвердились еще 58 случаев заболевания коронавирусом
В Пензенскую область прибыла первая партия средств защиты для участников голосования
В Саранске с утра загорелся мебельный магазин
В Кузнецке два несовершеннолетних брата ушли из дома
В Пензе появилось еще одно граффити, посвященное врачам
Жители Саранска отметили День России песнями во дворах
В Мордовии утонул 16-летний подросток