Дачные автобусы из Заречного начнут ездить 16 июня

14 Июнь 2020 2020-06-14T20:14:43+03:00

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Пока по региону сохраняется неблагоприятная обстановка, в расписание дачных автобусов будут внесены некоторые изменения. В частности по вторникам, четвергам и субботам транспорт будет доставлять дачников до садоводческих обществ «Чемодановские дачи», «Звездочка» и «Победа», по средам, пятницам и воскресениям – до обществ «Труд», «Строитель», «Пролетаровка», «Пазелки». В направлении садоводческого общества «Полесье» (пос. Леонидовка) перевозка пассажиров будет осуществляться по средам, субботам и воскресеньям. В направлении села Степановка доставка запланирована только по субботам и воскресеньям.

По рабочим дням недели движение автобусов в направлении коллективных садов будет осуществляться только в утренние часы и в вечернее время до 19:00, по выходным и праздничным дням в период с 7:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00.

Все дачники должны иметь при себя средства защиты и соблюдать дистанцию. Обилечивание пассажиров будет осуществляться только при посадке в автобусы и высадке из них на остановочном павильоне «КПП № 6».

ИСТОЧНИК KP.RU