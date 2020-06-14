В Мордовии от коронавируса скончалась 52-летняя пациентка

14 Июнь 2020 2020-06-14T18:36:36+03:00

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По данным регионального оперативного штаба 18 новых случаев зафиксировано в г. о. Саранск. По-прежнему среди заболевших много пожилых людей: в возрасте старше 60 лет – 18 человек. Самой пожилой из них 94 года, также есть больные в возрасте 83 и 88 лет. Моложе 30 лет – 4 человека, из них трое детей, двое в возрасте 7 и 10 лет, самой младшей нет и года. Обращает на себя внимание тот факт, что 40% (23 человека) из всех подтвержденных сегодня больных нигде не работают, в том числе 16 человек – пенсионеры.

Всего в республике выявлено 2 596 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 1 470 человек.

Также был зафиксирован новый случай смерти в регионе. По данным регионального оперштаба, скончалась женщина 52 лет, основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, крайне тяжелое течение. Осложнение болезни – двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне ожирения 2 ст. и гипертонической болезни. Несмотря на все усилия врачей, 12 дней боровшихся за жизнь пациентки, спасти ее не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU