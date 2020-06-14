2020-06-14T13:56:22+03:00
Происшествия

33-летний пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде

Ранее мужчина уже остался без прав за такое же нарушение
Анна ЧЕРНАЯ
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Ночью на улице Лядова в Пензе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 33-летнего местного жителя. Было установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина лишался прав за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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