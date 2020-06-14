33-летний пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде
Ранее мужчина уже остался без прав за такое же нарушение
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Ночью на улице Лядова в Пензе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 33-летнего местного жителя. Было установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина лишался прав за аналогичное правонарушение.
По факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU