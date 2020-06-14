В Саранске на водителей такси, работавших без масок и перчаток, составили протоколы

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:40:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно Указу Главы Республики Мордовия, с 13 мая маски и перчатки нужно обязательно носить только в троллейбусах, автобусах и магазинах, но и такси.

По решению оперативного штаба и поручению Главы города Петра Тултаева с 11 июня в городе приступили к проверкам такси на соблюдение профилактических мер. За время рейдов во всех проверенных машинах были выявлены нарушения - в большинстве случаев требования не соблюдали водители.

После профилактических бесед о необходимости использования средств индивидуальной защиты 21 водитель и 17 пассажиров на месте устраняли замечания - надевали маски или перчатки. За нарушение масочно-перчаточного режима 11 и 12 июня составлено пять протоколов, из них четыре - на водителей такси. Причем, три водителя работали вообще без средств индивидуальной защиты - без маски и перчаток, один - без перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU