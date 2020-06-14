Погиб человек, лучше бы всем немного помолчать
Вчера мы опубликовали информацию с обращением Михаила Ефремова с извинениями к семье погибшего в ДТП. Каким бы ни было это заявление, публичным, или не очень, конечно, лучше, что оно появилось.
Погиб человек. Достойный любого осуждения виновный посажен под домашний арест.
Светлая память Сергею Захарову.
А дальше лучше бы всем нам немного помолчать. И уж тем более адвокатам сторон, отрабатывающим свой хлеб. И не разогревать публику.
Будет 7 дней со дня гибели, 40. Удивительно, но наступит 2021 год.
Будет суд. И его решение. Боль семьи безмерна, и они ждут строгого решения, но точно не кровожадны, чтобы требовать четвертовать виновного. А с компенсацией морального вреда, которую также определит суд, родственники, несомненно, разберутся тоже без нас.
И без адвокатов, блистающих сейчас красноречием на ток-шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU