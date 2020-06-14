Погиб человек, лучше бы всем немного помолчать

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:12:37+03:00

Боль семьи безмерна, и они ждут строгого решения, но точно не кровожадны, чтобы требовать четвертовать виновного

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Вчера мы опубликовали информацию с обращением Михаила Ефремова с извинениями к семье погибшего в ДТП. Каким бы ни было это заявление, публичным, или не очень, конечно, лучше, что оно появилось.

Погиб человек. Достойный любого осуждения виновный посажен под домашний арест.

Светлая память Сергею Захарову.

А дальше лучше бы всем нам немного помолчать. И уж тем более адвокатам сторон, отрабатывающим свой хлеб. И не разогревать публику.

Будет 7 дней со дня гибели, 40. Удивительно, но наступит 2021 год.

Будет суд. И его решение. Боль семьи безмерна, и они ждут строгого решения, но точно не кровожадны, чтобы требовать четвертовать виновного. А с компенсацией морального вреда, которую также определит суд, родственники, несомненно, разберутся тоже без нас.

И без адвокатов, блистающих сейчас красноречием на ток-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU