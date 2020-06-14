Пенза, ты и есть моя Россия!

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:00:01+03:00

Подведены итоги конкурса детского рисунка и творческих работ, который проходил в on-line формате в социальных сетях

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«У каждого человека есть своя родина. У одних – это большой город, у других – маленькая деревенька, но все любят ее одинаково. Некоторые уезжают в другие города, страны, но ничто не заменит им родину. На конкурс принимались работы, посвященные Дню России и родному городу – Пензе», – рассказала депутат Законодательного Собрания Пензенской области Ольга Чистякова, которая возглавляет благотворительный фонд «Караван добрых дел» и региональное отделение Союза женщин России.

По её словам, более 300 работ поступило на конкурс, организатором которого выступила Детская художественная школа № 3 города Пензы.

Победителями творческого состязания в своих возрастных категориях стали Анна Миронова (ДХШ № 3) и Татьяна Медунова (ДШИ «Лира»). Призовые места заняли Мария Киселева, Анна Талышева, Анна Зименкова и Светлана Куликова.

Парламентарий поблагодарила юных художников за активное участие в конкурсе и пожелала новых творческих достижений во имя родного города и страны.

ИСТОЧНИК KP.RU