Оценку ставит Прокуратура Пензенской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:50:17+03:00

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Органы прокуратуры области дали оценку полноты профилактических мероприятий, проводимых с семьей трагически погибшей 22 мая на ул. Тепличной г. Пензы 14-летней девочки.

Установлено, что длительное время должностными лицами органов системы профилактики не проводилось обследование материально-бытовых условий многодетной семьи. Не исследовался вопрос взаимоотношений родителей с детьми.

Отсутствие должного взаимодействия между органами социальной защиты, опеки, образовательными и иными учреждениями, а также преждевременность принятия районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав решения о снятии семьи с профилактического учета в базе данных «ДЕСОП» способствовали снижению объема профилактической работы с многодетной семьей.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что местность, где было обнаружено тело погибшей (заросший деревьями и кустарником участок за магазинами у конечной остановки общественного транспорта), является местом скопления лиц, ведущих аморальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем. Однако орган полиции должным образом не реализовывал свои полномочия для принятия мер по профилактике правонарушений и преступлений в этом районе.

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области, по итогам проверки прокурор Первомайского района г. Пензы внес представления главе администрации г. Пензы, председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, начальнику УМВД России по г. Пензе.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве и преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней находится на контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU