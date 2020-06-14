Семья погибшего не возьмет от Ефремова 100 миллионов рублей

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:19:25+03:00

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Семью погибшего Сергея Захарова защищает адвокат Александр Добровинский. Во время стрима «Соловьев Live» он рассказал, через какую они проходят травлю от защитников Михаила Ефремова.

- Почему они пошли на это? Я передаю их слова. Не должно быть, что талантливый спортсмен, актер, режиссер получает меньше срок, а простой - больше. Можно только себе представить, если бы Сергей убил Ефремова. А за что эту семью гнобят… Я не понимаю. Чего только не приплели. И НКВД. И труп привезли. Фантазия гуляет, - поделился он.

Адвокат отметил, что видео с извинениями задели семью.

- К ним никто не обращался. Это обращение было публичное, - заметил юрист.

Он также передал слова семьи: «Мы не хотим предавать память. Сергей не одобрил бы, если бы мы взяли деньги».

Подробнее – корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов

ИСТОЧНИК KP.RU