Семья погибшего не возьмет от Ефремова 100 миллионов рублей
Семью погибшего Сергея Захарова защищает адвокат Александр Добровинский. Во время стрима «Соловьев Live» он рассказал, через какую они проходят травлю от защитников Михаила Ефремова.
- Почему они пошли на это? Я передаю их слова. Не должно быть, что талантливый спортсмен, актер, режиссер получает меньше срок, а простой - больше. Можно только себе представить, если бы Сергей убил Ефремова. А за что эту семью гнобят… Я не понимаю. Чего только не приплели. И НКВД. И труп привезли. Фантазия гуляет, - поделился он.
Адвокат отметил, что видео с извинениями задели семью.
- К ним никто не обращался. Это обращение было публичное, - заметил юрист.
Он также передал слова семьи: «Мы не хотим предавать память. Сергей не одобрил бы, если бы мы взяли деньги».
Подробнее – корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов
ИСТОЧНИК KP.RU