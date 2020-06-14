В Мордовии женщина утонула в реке Вад

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:30:59+03:00

В Зубово-Полянском районе проводится проверка по факту несчастного случая

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По предварительным данным, произошло все утром 12 июня. Женщина находилась на берегу реки Вад возле деревни Киселевка в Зубово-Полянском районе. Она не умела плавать, однако несмотря на это, пошла купаться и утонула.

В ходе поисковых мероприятий тело женщины было извлечено из воды водолазами.

По факту гибели в реке Вад женщины, 1977 года рождения, Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU