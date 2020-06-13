В Мордовии подтвердились еще 58 случаев заболевания коронавирусом

13 Июнь 2020 2020-06-13T20:03:43+03:00

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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 58 новых случаев заболевания. По данным регионального оперативного штаба, 16 новых пациентов проживают в Атяшевском районе; 15 – в г. о. Саранск; 5 – в Ичалковском районе; 4 – в Лямбирском; по три – в Рузаевском, Чамзинском, Ардатовском, Старошайговском районах; два - в Ромодановском; по одному – в Ельниковском, Атюрьевском, Зубово-Полянском, Дубенском районах.

Всего в республике выявлено 2 538 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU