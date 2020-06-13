В Пензенскую область прибыла первая партия средств защиты для участников голосования
Напомним, что сделать свой выбор граждане смогут в период с 25 июня по 1 июля
Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жителей Пензенской области, решивших принять участие в голосовании очно, и членов избирательных комиссий обеспечат средствами защиты. Перчатками, масками, одноразовыми халатами, защитными экранами и антисептиками будут обеспечены 1085 УИКов. На каждом участке будет организован температурный контроль и разработан порядок дезинфекции помещений.
В работе избиркомов всех уровней в Пензенской области примут участие более девяти тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU