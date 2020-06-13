В Кузнецке два несовершеннолетних брата ушли из дома

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:59:16+03:00

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Сегодня в сообществе «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «Вконтакте» был опубликован пост с просьбой помочь в поиске Богдана и Тимура Халимовых, 2009 и 2008 годов рождения. В промежуток с 6.00 до 7.30 они ушли из дома.

Были одеты: зелёная футболка, серая футболка с драконом, на ногах у обоих шорты (бежевые и темные). Могут двигаться в сторону трассы М-5 в направлении Самары..

Информацию о ребятах можно сообщить по номерам 112, 89992616115, либо 89374061999.

ИСТОЧНИК KP.RU