В Пензе появилось еще одно граффити, посвященное врачам

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:27:40+03:00

Работа была сделана в рамках фестиваля уличного искусства

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Вчера напротив здания Законодательного Собрания Пензенской области появился новый арт-объект: художник министерства культуры изобразил медицинского работника – в знак благодарности тем, кто сейчас воюет на передовой.

Работа является частью фестиваля уличного искусства, который стартовал в Пензе 8 июня. Художники изображают на стенах зданий тематическую линейку, посвященную Дню России, героев нашего времени: ученых, волонтеров, соцработников и конечно, врачей.

В рамках данной акции в Пензе уже были созданы три новых арт-объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU