В Пензе появилось еще одно граффити, посвященное врачам
Работа была сделана в рамках фестиваля уличного искусства
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Вчера напротив здания Законодательного Собрания Пензенской области появился новый арт-объект: художник министерства культуры изобразил медицинского работника – в знак благодарности тем, кто сейчас воюет на передовой.
Работа является частью фестиваля уличного искусства, который стартовал в Пензе 8 июня. Художники изображают на стенах зданий тематическую линейку, посвященную Дню России, героев нашего времени: ученых, волонтеров, соцработников и конечно, врачей.
В рамках данной акции в Пензе уже были созданы три новых арт-объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU