2020-06-13T13:27:40+03:00
Общество

В Пензе появилось еще одно граффити, посвященное врачам

Работа была сделана в рамках фестиваля уличного искусства
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Вчера напротив здания Законодательного Собрания Пензенской области появился новый арт-объект: художник министерства культуры изобразил медицинского работника – в знак благодарности тем, кто сейчас воюет на передовой.

Работа является частью фестиваля уличного искусства, который стартовал в Пензе 8 июня. Художники изображают на стенах зданий тематическую линейку, посвященную Дню России, героев нашего времени: ученых, волонтеров, соцработников и конечно, врачей.

В рамках данной акции в Пензе уже были созданы три новых арт-объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саранске с утра загорелся мебельный магазин
В Кузнецке два несовершеннолетних брата ушли из дома
В Пензе появилось еще одно граффити, посвященное врачам
Жители Саранска отметили День России песнями во дворах
В Мордовии утонул 16-летний подросток
Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего
На свидание со знакомой молодой человек отправился с топором
Подготовка к празднованию 180-летия Василия Ключевского
Пензенцев предупредили о грозе и сильном ветре
На пензенской набережной подняли флаг России
Жительница Саранска лишилась более 300 тысяч рублей при покупке масок и респираторов
Юные пензенцы получили паспорта из рук губернатора
«Благодарю Президента России за доверие и надеюсь на поддержку земляков»
В Мордовии подтвердились еще 62 случая заболевания коронавирусом
Представители автономий Пензенской области передали врачам и волонтерам национальные блюда
В Пензе открыли обновленную Галерею Почета и Славы региона
Житель Нижнеломовского района украл строительный вагончик
Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем России
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем России и Днем города
Завтра в Мордовии ожидаются гроза, град и сильный ветер
В центре Саранска завтра будут ловить молодоженов
В Саранске перед судом предстанут жители Ульяновска, обвиняемые в серии краж из автомобилей
Завтра в Пензенской области ожидаются жара и гроза
Режим повышенной готовности в Пензенской области снова продлили
Мэр Андрей Лузгин провел прием граждан по телефону