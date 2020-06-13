2020-06-13T10:30:54+03:00
Общество

Жители Саранска отметили День России песнями во дворах

Несмотря на режим повышенной готовности, во двор дома №60 по улице Волгоградская вышли целыми семьями
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Фото: Известия МордовииФото: Известия Мордовии
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Дом украшают триколоры. На людях маски, но это не портит им настроения. «Поздравляем всех с праздником России! Ура!» – хором скандировали горожане.

Жителей Октябрьского района поздравляли артисты местного дома культуры. Они исполнили Гимн России. При исполнении главной песни страны замерли даже озорные мальчишки. Стоит напомнить, что 12 июня – это ещё и День рождения Саранска. Любимому городу была посвящена отдельная песня.

«Очень жаль, что по доброй традиции сегодня мы не можем собраться на главной площади города, обняться и поздравить друг друга с первым летним праздником. Но, это не беда, зато радость пришла к нам во двор. Всем счастья и хорошего настроения», - сказала местная жительница Людмила Велесова.

Народными гуляниями небольшое представление во дворе дома по Волгоградской назвать нельзя. Люди, поймав радостный мотив праздника, отправились домой, чтобы продолжить отмечать День России в семейном кругу. Пока все ещё актуальная рекомендация, оставаться дома, беречь себя и своих близких, отмечают Известия Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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