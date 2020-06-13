В Мордовии утонул 16-летний подросток

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:05:33+03:00

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По предварительным данным, подросток с группой сверстников купался в пруду в селе Большое Игнатово. На берегу ребята заметили, что один из купавшихся отсутствует. Тело мальчика ночью извлекли из воды водолазы.

По данному факту Ичалковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств и установления точной причины смерти подростка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление по Республике Мордовия напоминает родителям и законным представителям о необходимости разъяснить детям и подросткам правила поведения на водоемах. Это поможет предотвратить несчастные случаи.

ИСТОЧНИК KP.RU