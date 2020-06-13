2020-06-13T10:05:33+03:00
Происшествия

В Мордовии утонул 16-летний подросток

Следствием устанавливаются обстоятельства гибели
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
Изменить размер текста:

По предварительным данным, подросток с группой сверстников купался в пруду в селе Большое Игнатово. На берегу ребята заметили, что один из купавшихся отсутствует. Тело мальчика ночью извлекли из воды водолазы.

По данному факту Ичалковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств и установления точной причины смерти подростка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление по Республике Мордовия напоминает родителям и законным представителям о необходимости разъяснить детям и подросткам правила поведения на водоемах. Это поможет предотвратить несчастные случаи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Саранска отметили День России песнями во дворах
В Мордовии утонул 16-летний подросток
Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего
На свидание со знакомой молодой человек отправился с топором
Подготовка к празднованию 180-летия Василия Ключевского
Пензенцев предупредили о грозе и сильном ветре
На пензенской набережной подняли флаг России
Жительница Саранска лишилась более 300 тысяч рублей при покупке масок и респираторов
Юные пензенцы получили паспорта из рук губернатора
«Благодарю Президента России за доверие и надеюсь на поддержку земляков»
В Мордовии подтвердились еще 62 случая заболевания коронавирусом
Представители автономий Пензенской области передали врачам и волонтерам национальные блюда
В Пензе открыли обновленную Галерею Почета и Славы региона
Житель Нижнеломовского района украл строительный вагончик
Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем России
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем России и Днем города
Завтра в Мордовии ожидаются гроза, град и сильный ветер
В центре Саранска завтра будут ловить молодоженов
В Саранске перед судом предстанут жители Ульяновска, обвиняемые в серии краж из автомобилей
Завтра в Пензенской области ожидаются жара и гроза
Режим повышенной готовности в Пензенской области снова продлили
Мэр Андрей Лузгин провел прием граждан по телефону