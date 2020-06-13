Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего
Спустя четыре дня после жуткой аварии в центре Москвы нашел в себе силы и записал видео, в котором объяснил, почему молчал столько дней. Запись опубликована на YouTube-канале "Гражданин поэт". В кадре актер предстал в домашних тапочках, черной сорочке и джинсах.
"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят", - начал артист.
Он пообещал помочь семье Сергея Захарова всеми средствами, если его родные примут эту помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU