Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:51:35+03:00

Спустя четыре дня после жуткой аварии в центре Москвы он нашел в себе силы и записал видео, в котором объяснил, почему молчал столько дней

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Спустя четыре дня после жуткой аварии в центре Москвы нашел в себе силы и записал видео, в котором объяснил, почему молчал столько дней. Запись опубликована на YouTube-канале "Гражданин поэт". В кадре актер предстал в домашних тапочках, черной сорочке и джинсах.

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят", - начал артист.

Он пообещал помочь семье Сергея Захарова всеми средствами, если его родные примут эту помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU