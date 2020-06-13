На свидание со знакомой молодой человек отправился с топором

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:34:24+03:00

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19 мая 23-летний парень встретился в Пачелме со своей знакомой 1981 года рождения. Приобретя спиртное, они вдвоем распивали алкоголь недалеко от домов по улице Бурденко. Через некоторое время между ними произошла ссора.

Будто бы женщина несколько раз ударила молодого человека. Разозлившись, он ударил ее деревянной палкой по ноге, а затем не менее двух раз топором по голове. Сообразив, что женщина не подает признаков жизни, скрылся с места происшествия.

6 июня тело погибшей обнаружила на месте происшествия ее мать.

По факту убийства Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области было возбуждено уголовное дело. Эффективное взаимодействие следователей и криминалистов регионального СК с сотрудниками полиции позволило установить личность мужчины, причастного к совершению убийства, уже в день обнаружения тела погибшей, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Житель Пачелмы задержан, ему предъявлено обвинение.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU