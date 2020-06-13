2020-06-13T08:45:41+03:00
Общество

Подготовка к празднованию 180-летия Василия Ключевского

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в День России, 12 июня, посетил музей выдающегося русского историка в Пензе
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Музей им. В.О. Ключевского был открыт 28 января 1991 года к 150-летию со дня рождения великого русского ученого.

Экспозиция размещается в доме на бывшей улице Поповка (ныне улица Ключевского, 66), где будущий историк провел детские и юношеские годы.

«Будем готовиться к 180-летию Василия Осиповича Ключевского в следующем году. Даю такое поручение. Дата серьезная. Сам факт того, как наш земляк трудился, как работал и рос над собой, как тянулся к свету и стал известным не только в России, но и в Европе, - это пример для подражания нашей молодежи. Нужно активнее об этом рассказывать», - сказал глава региона.

Василий Ключевский показывал превосходные знания, учась и в духовных училищах и семинарии в Пензе, и в Московском университете. Талант, упорство, целеустремленность дали юноше из бедной семьи священника, в девятилетнем возрасте оставшемуся без отца, дорогу в науку.

Дом Ключевского является объектом культурного наследия федерального значения.

В экспозиции музея представлены мемориальные предметы из дома Ключевских, документы о родственных связях историка, его автографы, прижизненные издания трудов, книги из круга чтения.

Музей рассчитан на широкий круг посетителей: школьников, студентов, всех почитателей и любителей русской истории. В 2019 году его посетили более 11,6 тысяч жителей и гостей Пензы, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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